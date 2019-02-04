كيم كاردشيان تروج لعطور عيد الحب باطلالة مثيرة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان مجموعة من اللقطات من أحدث جلسة تصوير لها والتي أجرتها للترويج لمجموعة من العطور الجديدة التابعة لماركتها الخاصة لمستحضرات التجميل، وذلك استعدادا منها لاستقبال أهم مناسبة رومانسية في العام.

وجاء طرح هذه المجموعة الجديدة من عطور كيم كاردشيان بمناسبة قرب حلول عيد الحب، يوم الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، حيث ظهرت كيم بإطلالات مثيرة في اللقطات التي نشرتها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، قد أطلقت اسم Baddie على مجموعتها الجديدة من العطور، التي ظهرت بمجسمات كبيرة لما ستبدو عليه علب العطر الجديد.

والجدير بالذكر أن مصادر مقربة من نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب كاني ويست، كانت قد أعلنت عن أنهما يترقبان مولود رابع بطريقة الحمل البديل والذي سبق أن استخدمها كيم في ولادة ابنتها الصغرى شيكاجو.

واتضح أن جنس الطفل الرابع سيكون ذكر، لتكون بذلك عائلة كيم وكاني مكونة من ولدين وابنتين، وهو ما كشفت عنه تحاليل المرأة التي تحمل الطفل حاليا.