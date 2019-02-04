صور.. نرجس فخري تقود تدريبات جماعية لرياضة اليوجا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتحت نجمة بوليوود نرجس فخري مهرجان “اكسيوجا دبي” xyoga لعشاق اللياقة البدنية الجمعة 1 فبراير برفقة خبيرة اللياقة المهنية المعروفة، في مومباي بالهند “ديبيكا مهتا”.

كما انضم لويس فيجو لاعب كرة القدم السابق في ريال مدريد وبرشلونة، إلى نرجس في “كايت بيتش” المكان الأكثر شعبيةً بين روّاد الشواطئ في دبي، لقيادة وتدريب أكثر من 2500 متمرن في الجلسة الأولى.

ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من 15، 000 زائر لبرنامج مزدحم لمدة يومين مكون من 63 فصل دراسي مجاني، بالإضافة إلى الكثير من ورش العمل والمحاضرات.

وعن مدى سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الذي يُقام في دبي، تؤكد فخري على حماسها، وأشارت في مقابلة جرت معها عن ايمانها الراسخ في عملية فوائد اليوجا”.

تقول بحسب موقع khaleejtimes “انا سعيده جدا لأني أساهم في بناء الوعي حول هذا الأمر بين الكثير من الناس. التواجد مع هذا الكم، مع الرياضيين الجدد في ممارسة اليوجا تحت سقف واحد يخلق بيئة نشطة جدا وملهمه بشكل إيجابي”.

وأضافت الممثلة المعروفة بتناولها الأعمال الجريئة في أفلامها، “أمارس اليوجا نحو 4-5 مرات في الأسبوع، من المهم العمل على الجسم بأكمله باستخدام تمارين مختلفة، وأنه من المهم راحة العضلات”.

وعن مشاريعها الفنية، كان من المقرر عرض فيلم امافا بطولة نرجس فخري في فبراير مع سانجاي دوت، لكن تحدد له للاطلاق في وقت لاحق من هذا العام.