اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد الفنانة التونسية أماني السويسي لتسجيل أغاني جديدة باللهجة المصرية خلال الفترة المقبلة حيث تُعقَد جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين.

واختارت "مطمني" لتكون أولى أغنيات ألبومها المقبل. وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبوطالب. علماً أنها ستختار عدداً من الأغنيات الجديدة باللهجةِ المصرية خلال الفترة المقبلة لتضمها إلى الألبوم المقرر إصداره قريباً.

كانت هذه تفاصيل خبر أماني السويسي تُسجِّل أغنيات مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.