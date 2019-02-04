شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجلاء بدر تنشر صورة جديدة بصحبة المخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة نجلاء بدر فى صورة جديدة لها مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث شاركت جمهورها هذه الصورة عبر حسابها على موقع "انستجرام".

نجلاء ظهرت واقفة بجانب المخرج سامح عبد العزيز، بينما تمسك فى يدها بفانوس صغير، وهو ما دعا جمهورها للتخمين بأن تكون هذه الصورة إشارة إلى عمل فنى مشترك يجمع بينهما فى رمضان المقبل.



نجلاء بدر وسامح عبد العزيز

وكان المخرج سامح عبد العزيز، قد خرج من السجن بعفو رئاسى مطلع الأسبوع الماضى، وقال إنه تعلم الكثير من التجربة والأزمة التى كان يمر بها الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه بعدما خرج للنور قرر اتخاذ العديد من الخطوات المختلفة ويضعها فى حياته.