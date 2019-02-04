ريهام حجاج تروج لـ"كارمن" على شاشة cbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "كارمن".

وعلقت: "كارمن، من يوم الحد اللي جاي 10 فبراير، على شاشة سي بي سي، إن شاء الله يعجبكم".

مسلسل "كارمن" بطولة ريهام حجاج، أحمد حلاوة، محمد مرزبان، ولاء الشريف، محمد مهران، من الكيلاني، ومن إخراج حسين شوكت.