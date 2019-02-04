هنا الزاهد تُخصص جائزة لإيجاد كلبها الضائع!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لكلبها الخاص عبر خاصية Story عبر حسابها على "إنستجرام" معلنة عن مكافأة مالية لمن يجده. لافتة إلى أنها فقدته بمنطقة الشيخ زايد، وخصصت مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لمن يجده ويعيده لها لشدة تعلقها به.

الجدير بالذكر أن الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان "قصة حب" الذي يشاركها في بطولته أحمد حاتم وسيُعَرض بالتزامن مع احتفالات "عيد الحب".



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