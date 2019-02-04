مصطفى قمر يشارك في بطولة "بورصة مصر"

يشارك الفنان مصطفى قمر في فيلم "بورصة مصر" للفنان علاء مرسى الذي انطلق تصويره، أمس السبت، في ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامي، تأليف علاء مرسى وغادة حنفى وإخراج أحمد نور.

يشار إلي أن فيلم "بورصة مصر" يشارك في بطولته الفنان الكبير حسن حسنى، لطفي لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروه عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، محمد جمعة.

يذكر أن آخر أعمال علاء مرسى مسلسل "ربع رومي" مع مصطفى خاطر، والذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، وشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، إدوارد، هالة فاخر، هاجر أحمد، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف تامر إبراهيم وإخراج معتز التونى.

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "فين قلبى"، للمخرج إيهاب راضى وتأليف محمد راضى، وشارك فى بطولة العمل شيرى عادل ويسرا اللوزى وإدوارد وإيمان السيد وآخرون.

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