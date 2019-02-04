شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. حجاج عبد العظيم يلتقى مى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان حجاج عبد العظيم إلى فريق عمل مسلسل "البرنسيسة بيسة" التى تخوض به الفنانة مى عز الدين السباق الرمضانى المقبل، ويجسد حجاج أحد الأدوار المهمة فى العمل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، حيث انطلق التصوير فى الديكورات المخصصة التى قام بمعاينتها المخرج أكرم فريد، وانتهى مؤلفو العمل مصطفى عمر وفاروق هشام من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل.

وتعاون حجاج مع مى عز الدين قبل ذلك فى مسلسل "دلع بنات" الذى تم طرحه من حوالى 4 سنوات وشارك فى بطولته كل من كندة علوش وكريمة مختار وسمير غانم وسعد الصغير ومحمد عادل إمام وريم البارودى وفادية عبد الغنى، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وتعاون معها أيضا فى مسلسل "الشك" من بطولة حسين فهمى ورغدة.

"البرنسيسة بيسة" من بطولة مى عز الدين وسوسن بدر ومن إخراج أكرم فريد، ويشارك فيه كل من الفنان محمد أنور، إيمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

وتتعاون مى عز الدين مع المخرج أكرم فريد للمرة الأولى فى الدراما بعدما قدما سوياً 3 أفلام فى السينما هى "فرح" عام 2004، و"أيظن" عام 2006، والجزء الأول من "عمر وسلمى" عام 2007 مع تامر حسنى، فيما قدمت آخر 3 مسلسلات لها مع المخرج إبراهيم فخر وهى "حالة عشق" عام 2015 و"وعد" عام 2016 و"رسايل" عام 2018.