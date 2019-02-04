شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المطربة السعودية بسمة العتيبى تتوج بأفضل موهبة عربية فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الفنانة السعودية الشابة بسمة العتيبى بلقب أفضل موهبة عربية Miss Arab Talent، عن فئة غناء "البوب" الأمريكى.

واستطاعت بسمة البالغة من العمر 18 عاما، أن تبدع فى مسارها الفنى، وأصبحت تكتب أغانيها وتقوم بتلحينها، ومنها أغنية "فودو" التى شاركت بها فى عدد من المهرجانات الموسيقية.

كما أصدرت ألبوما خاصا بعنوان "الخوف"، وحقق انتشارا واسعا عبر المواقع الإلكترونية والأسواق التجارية.

وتعتبر الفنانة السعودية كاتبة للروايات والأغانى الإنجليزية بالإضافة إلى أنها مثلت فى فيلم قصير دور مراهقة تعانى من "شيزوفرنيا" أو فصام، وغنت مقطوعات أوبرالية، ثم أخيرا فازت بهذه الجائزة من بين 100 مشاركة، لتكون موهبة العرب فى الولايات المتحدة لعام 2019.