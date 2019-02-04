شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "فوتو سيشن" للفنانة رانيا يوسف من أمام برج إيفل بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها، خلال رحلتها الحالية إلى العاصمة الفرنسية باريس.



رانيا يوسف

رانيا يوسف، ظهر فى لقطات مختلفة من أمام برج إيفل، ونالت الصور إعجاب متابعيها على موقع مشاركة الصور والفيديوهات "انستجرام".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد أثارت الجدل بعدة إطلالات مختلفة بداية العام الجارى، كان أبرزها إطلالتها بفستان "هوت شورت" فى أحد المهرجانات الفنية.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد أثارت الجدل بعدة إطلالات مختلفة بداية العام الجارى، كان أبرزها إطلالتها بفستان "هوت شورت" فى أحد المهرجانات الفنية، كما فاجأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها الأسبوع الماضى، بملابس المنزل.