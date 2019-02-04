نبيل الحلفاوي مدافعاً عن الزمالك بعد هزيمته: "عارف أن الأهلوية مش هيعجبهم كلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رفض الفنان نبيل الحلفاوي ما وصفه بفرحة جماهير الأهلي في هزيمة نادي الزمالك أمام غريمه جورماهيا الكيني في بطولة الكونفدرالية الافريقية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال الحلفاوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأحد: "لسه مش قادر اتفهم الفرحة بخسارة نادي مصري خارج التنافس المحلي، معلش مبعرفش أفرح مهما كانت تجاوزات جمهور المنافس في الحالة المماثلة، أعرف أن أغلب الأهلوية مش هيعجبهم كلامي، وأن أغلب الزملكاوية مش هيصدقوه، أعرف أنني ضمن أقلية من الطرفين".

ويحرص الحلفاوي على التواصل مع جمهوره بالتعليق على عدد من المناسبات الاجتماعية والرياضية عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، والتي تلقي اعجاب الالاف من متابعيه.

وكانت آخر أعمال الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "أمر واقع" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني العام الماضي، كما شاركة ببطولة مسرحية "إضحك لما تموت" وسط بطولة نخبة من نجوم المسرح المصري على رأسهم الفنان محمود الجندي.