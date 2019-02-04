عائشة بن أحمد تنشر صورة من كواليس "أبو جبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد "أبو جبل". وعلقت: "مريم، مسلسل أبو جبل، رمضان 2019"، وتفاعل جمهور "عائشة" مع الصورة. مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، محمد علي رزق، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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