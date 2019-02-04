"Green Book" و"Roma" يتنافسان على الجائزة.. تعرف على قائمة "أفضل نص سينمائي أصلي" بالأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أسابيع قليلة تفصل عشاق الأوسكار عن حفل توزيع الجوائز الـ91، الذي تتنافس فيه نخبة من ألمع نجوم هوليوود على عديد من القوائم، بينها أفضل نص سينمائي أصلي.

تضم القائمة أفلام "Green Book"، "Roma"، "First Reformed"، The Favourite"، و"Vice".

Green Book

الفيلم امتاز بسيناريو جيد للغاية للسيناريست الأمريكي نيك فاليلونجا، الذي صرح في أكثر من حوار صحفي، بأن قصة الفيلم مأخوذة عن حياة والده "توني ليب"، وهو رجل أمريكي بسيط ينحدر من عائلة إيطالية يقود أحد الأفارقة الموسيقيين في رحلة إلى أقصى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية في بداية فترة الستينيات، التي كانت مليئة بالأحداث العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء.

نجح الفيلم في الترشح والفوز بالعديد من الجوائز العالمية، كان آخرها فوز الفيلم بجائزة "أفضل نص سينمائي" بحفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، وسط توقعات بقرب الفيلم من حصد نفس الجائزة بحفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري.

Roma

نجح المخرج والسيناريست المكسيكي ألفونسو كوارون، بفرض اسمه كأحد أهم المخرجين في صناعة السينما مؤخرًا، وذلك بعد النجاح النقدي الكبير لأحدث أعماله السينمائية؛ فيلم الدراما "Roma".

الفيلم قام بكتابته ألفونسو كوارون بنفسه وهو ما أكده بالعديد من الحوارات الصحفية، وقال إن أحداث الفيلم بالكامل تشبه ما مر به خلال فترة طفولته مع عائلته.

رُشح الفيلم مؤخرًا لجائزة "أفضل سيناريو" بحفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، كما رشح أيضًا لنفس الجائزة بترشيحات "بافتا" البريطانية، المقرر الإعلان عنها يوم الأحد الموافق 10 فبراير.

The Favourite

الفيلم تشارك في كتابته الكاتبة الأمريكية ديبورا ديفيس، في أولى مشاركاتها بكتابة السيناريوهات في هوليوود، والكاتب الأمريكي توني ماكنمارا.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي بالقرن الـ18 في إنجلترا، حول الملكة "اني" التي تقوم باحتلال عرش الحكم رفقة صديقتها "سارة" عندما تأتي خادمة تدعي "أبيجيل" تنقلب معها الأحداث رأسًا على عقب.

نجح الفيلم مؤخرًا في الفوز بالعديد من الجوائز العالمية، كان آخرها جائزة "أفضل ممثلة في دور كوميدي" بحفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، وسط منافسة شرسة على الأوسكار.

Vice

هذه هي ليست المرة الأولى التي يترشح فيها المخرج الأمريكي ادم مكاي، لجائزة "أفضل سيناريو أصلي"، وذلك بعد ترشحه للجائزة عن فيلمه "The Big Short" عام 2015 كأفضل سيناريو مقتبص. لكن الأمر مختلف هذه المرة إذ هي المرة الأولى التي يترشح فيها آدم مكاي لجائزة أفضل سيناريو أصلي، وذلك كون الفيلم تدور أحداثه حول الحياة السياسية والشخصية لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، وعدد من المحيطين به منهم الرئيس السابق، جورج دابليو بوش، ونجاحه في التطرق للحياة السياسية بفترة عصيبة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

First Reformed

استحق فيلم الدراما والغموض "First Reformed" ترشيحه الوحيد كأفضل سيناريو أصلي بالأوسكار هذا العام، والفيلم تدور أحداثه تصارع وزير جماعة صغيرة شمال نيويورك الأمريكية مع اليأس المتصاعد بسبب المأساة والمخاوف الدنيوية والماضي المعذب، والفيلم قام ببطولته النجم الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار، إيثان هوك، وشاركته البطولة النجمة أماندا سايفريد، وهذه هي المرة الأولي التي يرشح فيها كاتب ومخرج الفيلم، بول شريدر لجائزة الأوسكار كأفضل سيناريو أصلي، في ترشيح بمثابة تكريم لمسيرة المخرج الحافلة بالأعمال السينمائية الناجحة.