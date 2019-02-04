رغم أزماتها الأخيرة.. رانيا يوسف تستمتع بوقتها في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمتع بوقتها في العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد أمام برج إيفل، حيث حرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية خلال تواجدها هناك، على الرغم من إثارتها الجدل بعدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة.
وتحرص راينا على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقى إعجاب الآلاف من متابعيها.
يذكر أن رانيا يوسف تشارك ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "ملايكة إبليس" وسط مجموعة من نجوم ونجمات الدراما التليفزيونية المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل، كما تشارك الفنان باسم سمرة بطولة فيلمه "دماغ شيطان".
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