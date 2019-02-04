بالفيديو.. محمد صبحي: "أعشق دوري كأستاذ أفضل مني كممثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أقيمت اليوم على هامش فعاليات معرض الكتاب، ندوة حضرها الفنان الكبير محمد صبحي.
وقال النجم الكبير أنه يحمل بداخله عشقا للمعلم، فالفنان يستطيع تقديم عشرات الأعمال الفنية التي ستبقى لسنوات، لكن ما يبقى هو أن أعلم 10 أو 20 شخص.
وتابع: "أنا أعشق المدرس، ثم بمسافة طويلة جدا المخرج، ثم بمسافة لا حدود لها الممثل"، وتابع: "أنا مبحبنيش كممثل".
وأشار إلى إنه استقال بعد 15 عاما قضاها في التدريس بأكاديمية الفنون، لأنه وجد تعارض بين فكره كمدرس، والمناهج وأشياء أخرى وقتها، ووقتها كان مرتبطا بأعمال فنية قد تؤثر على مسيرته العلمية.
محمد صبحي: " أعشق دوري كأستاذ أفضل مني كممثل”
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