نبيل الحلفاوى كتب - أحمد أيوب: نشر الفنان نبيل الحلفاوى، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تعليقا بشأن خسارة مباراة الزمالك فى بطولة الكونفدرالية. قائلا: "لسه مش قادر اتفهم الفرحة بخسارة نادي مصري خارج التنافس المحلي.. معلش. مبعرفش أفرح مهما كانت تجاوزات جمهور المنافس في الحالة المماثلة.. أعرف إن

أعرف أنني ضمن أقلية من الطرفين". مصري خارج التنافس المحلي.. معلش. مبعرفش أفرح مهما كانت تجاوزات جمهور المنافس في الحالة المماثلة.. أعرف إنأغلب الأهلاوية مش هيعجبهم كلامي.. وأن أغلب الزمالكاوية مش هيصدقوه.أعرف أنني ضمن أقلية من الطرفين". يذكر أنه تلقى الزمالك اليوم خسارة ثقيلة أمام جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاحية مبارياته بمجموعات الكونفدرالية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. . نبيل الحلفاوى يوجه رسالة للأهلوية والزمالكاوية بعد خسارة الأخير من جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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