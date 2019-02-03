بالفيديو.. شيرين تتصدرتريند يوتيوب بـ"حبه جنة"

شيرين عبد الوهاب

كتب - أحمد أيوب:

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائمة الأكثر تداولا على "يوتيوب" بأغنيتها الجديدة "حبه جنة"، والتي طرحتها منذ 48 ساعة فقط، واحتلت رقم 8 في القائمة، كما

كسرت الأغنية حاجز الـ2 مليون مشاهدة منذ طرحها .

و"حبه جنة" هي الأغنية الثانية التي تصدرها شيرين على طريقة

الفيديو كليب من ألبومها الأخير "نساي" بعد طرح "نساي" أيضاً كفيديو كليب، ويظهر معها خلال كليب "حبه جنة" زوجها الفنان حسام حبيب.

يذكر أن "حبه جنة" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.