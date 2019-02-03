كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد لفيلم الإنميشن “Wonder Park”

متابعة-سنيار: أصدرت Paramount Pictures المقطع الدعائي الجديد لأفلام الرسوم المتحركة الأصلي القادم “Wonder Park”، وهو مشروع مشترك من “Paramount Animation” و “Nickelodeon Movies”.

تم تأليف سيناريو الفيلم من قبل جوش أبلباوم وأندريه نيميك، عن قصة روبرت جوردون.

الفيلم تدور أحداثه حول “June” فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية تدعى “Wonderland” مخبأة في الغابة، الحديقة مليئة بركوب الخيل الخيالى والكلام المضحك والحديث فقط الحديقة في حالة من الفوضى، تكتشف “June” قرابة الحديقة التي جاءت من خيالها وهي الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهي تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحري وإعادة الأعجوبة في بلاد العجائب.

يعرض فيلم الرسوم المتحركة أصوات جينيفر غارنر، ماثيو برودريك، جون أوليفر، ميلا كونيس، كينان تومبسون، كين جيونج، نوربرت ليو بوتز، براينا دينسكي وكين هدسون كامبل.

يصل فيلم “Wonder Park” رسمياً إلى دور العرض في 15 مارس 2019.