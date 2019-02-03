ميغان ماركل في إطلالة تُذكّر بـ"فستان الكلاب" لإلهام شاهين.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري مؤخرًا في إحدى المناسبات العامة بفستان من دار الأزياء العالمية "أوسكار دي لا رينتا"، وهو منقوش برسومات لعدد من الطيور وصل سعره إلى ما يقارب الـ2000 دولار أميركي.

إطلالةُ ماركل التي حازت على إعجاب الجمهور، ذكّرت العديد من المتابعين بإطلالة مشابهة للفنانة المصرية إلهام شاهين في إحدى المناسبات، حيث كانت شاهين ارتدت فُستانًا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية من تصميم دار الأزياء العالمية "دولتشي أند جابانا" يُشبه بتصميمه فُستان ميغان الأخير إلى حدّ كبير رغم اختلاف بيت الأزياء لكل منهما.

وتعرّضت شاهين وقتها لانتقاد كبير بسبب نقوشات الكلاب التي كانت على الفستان حتى أنه اشتهر في مواقع السوشيال ميديا باسم "فستان الكلاب" وكانت الفنانة المصرية وقتها صرّحت بأنها تحب الكلاب لذلك اختارت هذه النقشة.

وحضرت شاهين بالفستان نفسه حفل زفاف الفنانة شيرين عبدالوهاب على المطرب حسام حبيب والذي حضره عددٌ كبيرٌ من نجوم الفن، ولوحظ وقتها أن ابنتي عبدالوهاب قد ارتدتا نفس الفستان لكن بنقشة مُختلفة وهي "الورود".

وعلى صعيد مُختلف، تستعدُّ الفنانة المصرية إلهام شاهين لتصوير مشاهدها في فيلم "أهل العيب" خلال شهر مارس المقبل، إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم إياد نصار ومنة شلبي.