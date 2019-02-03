أبطال مسرحية "3 أيام في الساحل" يحتفلون بميلاد محمد هنيدي

أحتفل أبطال مسرحية 3 أيام في الساحل بعيد ميلاد بطل العرض محمد هنيدي حيث فوجئ هنيدي بتورته وعليها ألإيش مسرحيته الجديدة والتي يؤتدي فيها جلباب أحمر.

هنيدي يبلغ من العمر54 عاما قدم خلال مشواره الفني مجموعة من الأعمال في الدراما والمسرح والسينما حيث قدم البخيل وأنا مع الراحل فريد شوقي ثم قدم فوازير مع شريهان عام 1994 بعدها قدم مع عادل إمام مجموعة من المشاهد القليلة في أفلامه منها بخيت وعديله حتى قدم فيلم إسماعيلية رايح جاي مع محمد فؤاد ليبدأ مشواره كبطل من خلال أفلام حققت نجاحا كبيرا منها صعيدي في الجامعة الأمريكية ومنها همام في أمستردام.

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