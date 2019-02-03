فن ومشاهير

شارموفرز تحتفل بعيد الحب مع الدى جى الهولندى أفروجاك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز لإحياء أولى حفلات انطلاقتها الغنائية الجديدة لعام 2019، بمشاركتها احتفالات عيد الحب مع جمهورها فى القاهرة، عبر حفل كبير على أحد مسارح التجمع الخامس، وذلك مساء الجمعة 15 فبراير.

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شارموفرز التى تستعد حاليًا لإطلاق ألبومها الغنائي الثانى "انفصام"، والذى يعيدها للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأول "بارانويا" وأطلت العام الماضى بأغنيتين منه بشكل فيديو كليب، أولاهما "مفتقد الحبيبة" والثانية "زامبا"، تشارك خلال هذه الحفلة فى إحياء أولى سهرات الدي جي الهولندى العالمي نيك فان دن فيل الشهير بلقب أفروجاك فى مصر.

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