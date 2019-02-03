شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى تقدم واجب العزاء للفنانة نهال عنبر فى والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ندى بسيونى، على تقديم واجب العزاء فى والد الفنانة نهال عنبر وذلك من خلال حسابها الشخصى على "انستجرام".

ووجهت ندى بسيونى رسالة عزاء للفنانة نهال عنبر قائلةً: "ألف رحمة ونور على الحنون والد الأخت والصديقة نهال عنبر، فى جنة الخلد بإذن الله، حبيبتى نهال ألف رحمة ونور على أونكل وربنا يصبرك".



ندى بسيونى

وشيع جثمان والد الفنانة نهال عنبر، اليوم الأحد إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء .

يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك فى تقديم برنامج "كلام ستات" عبر قناة on E بجانب كل من، الإعلامية شريهان أبوالحسن، والفنانتان هيدى كرم، وندى رحمى.