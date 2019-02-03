شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: أم كلثوم كان مسموح لها دخول مكتب "عبد الناصر" دون استئذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن أم كلثوم كانت من أكثر الرموز المعبرة عن مصر أمام العالم أجمع، والأداء الفنى التى حرصت على تقديمه جعلها تتربع مكانتها وسط العالم، فلا ينسى فى ذلك سيطرتها على مقاهى تونس وغيرها من دول عربية عدة.

وأوضح، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أم كلثوم هى صوت العرب وكانت دائما مقدامة على فعل الخير ولا ينسى فى ذلك أغانيها الوطنيه التى دأبت فيها على توثيق أحداث مصر.

ولفت أنها كانت هى وعبد الحليم حافظ من أبرز الشخصيات المسموح لهم بدخول مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى أى وقت، قائلا " تذكرنا بالزمن الجميل..و أبرز ما أسمعه فات الميعاد وحق بلادى وصوت الوطن ".

يذكر أنه اليوم تحل الذكرى الـ 44 لوفاة أم كلثوم ،والتى توفيت فى 3 فبراير عام 1975 عن عمر 77 عاما، وقضت منها ما يقرب من 57 عاما فى عالم الفن.