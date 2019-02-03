القبضُ على شقيق "ريهانا" بسبب الاعتداء على شخصين!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُلقي القبض على روري فنتي، الشقيق الأصغر للمغنية ريهانا، بزعم أنه اعتدى على شخصين في يوم واحد في بربادوس جزر الأنتيل الصغرى.
واتّهمت الشرطة، فنتي البالغ من العمر 29 عامًا، بمهاجمة لي آن لينجو، بينما كان في حفلة على متن القارب إم. في. دريم شاسر، في 20 يناير الماضي.
كما اتُّهم شقيق المغنية بلكم وضرب أندرو ثورنتون في وقت لاحق من نفس اليوم، ثم اعتُقل واتُّهم بإيذاء جسدي فعلي.
وظهر فنتي في المحكمة أمام قاضي التحقيق أنيكا جاكسون يوم الجمعة 1 فبراير/ شباط ، حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وأفرج عنه بكفالة قدرها ألف دولار وأمر القاضي بحضور جلسة الاستماع التالية في 6 يونيو.
ويُقال أن كلًا من الضحايا المزعومين أعضاء في نفس نادي التنس في الجزيرة.
وتمّ تصوير فنتي وهو يغادر المحكمة ويرتدي قميصًا أبيض وقبعة سوداء ونظارات دائرية، وكان محاطًا بعدد من الأصدقاء والعائلة.
ويعتبرُ فنتي قريبًا من "ريهانا" بشكل ملحوظ وقد نشآ معًا في بربادوس، ويصف نفسه بأنه رجل أعمال وأقام ماركة للملابس أطلق عليها اسم "أوريغن" في جزيرة الكاريبي.
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