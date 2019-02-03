4 ليالى للحفل التنكرى بالاوبرا

صورة ارشيفيه

كتب - أحمد أيوب:

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى رائعة الموسيقار الإيطالى العالمي جوزيبي فيردي " أوبرا الحفل التنكري" بمشاركة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى اندريا البرتين وفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل مع كورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه ومن إخراج حازم طايل وذلك لمدة اربعة ليالى تبداً الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، الاحد ، الاثنين 7 ، 8 ، 10 ، 11 فبراير على المسرح الكبير .

تضم الاوبرا 3 فصول ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والانجليزية وتدور احداثها فى بوسطن خلال نهايات القرن السابع عشر حول ريكاردو حاكم المدينة والعاشق لـ اميليا

زوجة صديقه ريناتو الذى يكتشف مؤامرة ضد الحاكم يعدها مجموعةً من القادة العسكريين بمساعدة الساحرة أولريكا الصادر حكماً بنفيها ، ولكن ريناتو يطلب من الحاكم ريكاردو العفو عنها لمعرفته بامكانياتها الروحانية ولذلك يقرر الحاكم زيارتها فى ملابس تنكرية ليتأكد من قدراتها وبالفعل يذهب لكوخها لتقرأ له الطالع فيكتشف مفاجأة غريبة وتتوالى الاحداث .

يؤدى الادوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة الأوبرا مع مجموعة من المغنيين الأجانب هم السوبرانو ايمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية إيلينا باراموفا فى دور اميليا ، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع

الايطالى انطونيو كوريانو فى دور ريكاردو ، السوبرانو إنجي محسن بالتبادل مع رشا طلعت فى دور اوسكار ، الباريتون مصطفي محمد بالتبادل مع الايطالى ماسيميليانو فيكيرا فى دور ريناتو ، السوبرانو جيهان فايد بالتبادل مع الميتزوسوبرانو جولي فيظي فى دور اولريكا ، الباريتون عزت غانم فى دور توم ، الباص رضا الوكيل فى دور صموئيل ، الباريتون أسامة جمال بالتبادل مع إلهامي أمين فى دور سيلفانو ، التينور إبراهيم ناجي بالتبادل مع تامر توفيق فى دور القاضى ، التينور اسامة على فى دور الخادم يشار ان اوبرا الحفل التنكرى قدمت لاول مرة على مسرح اوبوللو بروما عام 1859 وجمع فيردى فى موسيقاها اساليب درامية متعددة امتزجت فيها التراجيديا والكوميديا بشكل متجانس ومتوازن واعتمد فى ذلك على التناقض اللحنى وتناول الشخصيات بفكر موسيقى يميل الى الايجاز والتركيز .