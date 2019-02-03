ندى بسيوني ناعية والد الفنانة نهال عنبر: في جنة الخلد بإذن الله

ندى بسيوني و نهال عنبر

كتب - أحمد أيوب:

نعت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، والد صديقتها الفنانة نهال عنبر، الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح

اليوم، الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتبت ندى :"ألف رحمة على الأب الحنون والد الأخت والصديقة الفنانة

نهال عنبر في جنة الخلد بإذن الله".

يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك فى تقديم برنامج "كلام ستات" عبر قناة onE بجانب كل من الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانتين هيدى كرم، وندى رحمى.