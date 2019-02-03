شاهد.. هنيدي يقايض محمد صلاح على "تي شيرت" ليفربول

علق الفنان محمد هنيدي على تدوينة للاعب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يتحدث من خلالها عن حملة إعلانية جديدة للاعب والتي اضطرته لغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف الحملة أن ترسل هدية للاعب محمدصلاح وهو يقوم برد الهدية مرة أخرى.
وقال هنيدي خلال تدوينة له: "هبعتلك بدلة صعيدي تتصور بيها وترجعها.. وانت ابعت التيشرت اللي هتجيب بيه الجون الجاي إن شاء الله".
يذكر أن يعرض لهنيدي حالياً
وكان هنيدي قد حصل على جائزة أفضل فنان كوميدي لعام 2018 عن دوره في مسلسل "أرض النفاق" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً وأختير أفضل مسلسل كوميدي.
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