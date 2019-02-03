حقيقة انضمام ديانا كرزون لقناة الجزيرة بعد إعلانها رسمياًَ

ديانا كرزون

كتب - أحمد أيوب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة ديانا كرزون وهي تعلن بنفسها عن الانضمام لقناة الجزيرة أثناء تواجدها في برنامج "هذا الصباح"، قائلة :"مشاهدينا الأعزاء دائما تعرفون أنني فنانة ومطربة منذ 16 عاما، ولكن اليوم أنا مذيعة رسمية لقناة الجزيرة"، أثار هذا المقطع جدلا كبيرا بعد إعلانها الانضمام لقناة الجزيرة

كمذيعة لتقديم أحد البرامج.

وعلى الفور خرجت ديانا كرزون لتوضح حقيقة الأمر، وقالت إنها لم تعمل كمذيعة في قناة "الجزيرة"، وأن ذلك كان عبارة عن

تقمص لدور المذيعة فقط على سبيل الترويج لحقلة برنامج "هذا الصباح" أثناء حلوها ضيفة مع مذيعي البرنامج، وذلك بحسب تصريحاتها لموقع "سوالف"، حيث نشرت ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

جدير بالذكر أن ديانا كرزون تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "حب تقليدي"، وكانت أخر الاعمال الغنائية التي قدمتها هي أغنية "يعشق النسوان" من كلمات عمار الحسن، وألحان خالد العبيدي، وتوزيع موسيقي مثنى العيسى.