بالصور.. الشاعر عمرو حسن يقدم حفلتين بساقية الصاوي

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استقبلت قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، الشاعر عمرو حسن، الذى أقام حفلتين متتاليتين، حيث بدأ الحفل بصعود الفرقة الموسيقية التى أثبتت جدارتها بالهارمونى الموسيقى المتميز لتصل للحضور فى حالة موسيقية شعرية متميزة تسجلها كالعادة أروقة "الصاوى" واستقبلها الجمهور بالترحيب الكبير وبكلمات ترحيبية مختلفة.
أحيا حسن، حفليه بمجموعة منقصائده المتلاحقة والتى نقلت الأجواء الشاعرية بالقاعة من حالة إلى أخرى ومن شعور إلى شعور آخر، صاحب البعض ابتسامات على نغمات القصائد التى كان منها فى الجزء الأول (الشتا ولو كنتى استنيتى شويه ويسألونك عن الروح ووحشتيني والخليج وهكذا
ومن بعدها قدم عمرو أشعارًا منها (وفريند زون ومينمم شارج والفراشة وإلى البنت إللى سهرانه لحد هذا الوقت والقاهرة) وسط تحيات كبيرة من الجمهور.
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