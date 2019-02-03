شاهد.. رامي عياش يحيي ذكرى رحيل أم كلثوم

رامي عياش كتب - أحمد أيوب: أحيا النجم رامي عياش، عبر صفحته بموقع التدوينات"تويتر"، ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم . كاتبًا: "‏بتروح سياسة وبتجي سياسة وبتروح حروب وبتجي حروب .. وما بيبقى الا للفنان الأصيل مراية وعنوان، والذاكرة الحلوة لكل وطن، في مثل اليوم من ٤٤ سنة رحلت أم كلثوم". وتصدرت أم كلثوم تريند تويتر منذ ساعات حيث شارك الكثير في إحياء ذكرى رحيلها.



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