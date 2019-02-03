أحلام كتب - أحمد أيوب: شاركت النجمة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جمهورها ومتابعي صورة برفقة مدير أعمالها نايف اليوسف احتفالا بعيد ميلاده. وكتب: "رب أخ لم تلده أمك هذا هو أخوي وصديقي الصدوق وولدي نائف كل عام وانت بسعادة يارب". هذا هو أخوي وصديقي الصدوق وولدي نائف كل عام وانت بسعادة يارب". جدير بالذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي طرحت أحدث أعمالها الغنائية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تحمل اسم "أبرحل"، وهي أغنية باللهجة الخليجية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحلام توجه رسالة لمدير أعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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