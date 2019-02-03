شاهد.. هيفاء وهبي تطلق ''ماركة'' باسمها في عالم الأزياء

هيفاء وهبي كتب - أحمد أيوب: أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر صورة نشرتها على صفحتها بـموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، أنّها ستطلق ''ماركة'' باسمها الصور والفيديوهات"إنستجرام"، أنّها ستطلق ''ماركة'' باسمهافي عالم الأزياء. يذكر أن حصلت هيفاء وهبى على تعويض 3 ملايين جنيه عن مستحقاتها فى مسلسل "مريم".

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