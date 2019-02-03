زوجة "مُراد علمدار" تتهمه بمُمارسة العُنف الجسدي والنفسي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة تركية أن ناغيهان شاشماز زوجة الفنان التركي نجاتي شاشماز قامت بالرد على دعوى الطلاق التي تقدم بها زوجها عن طريق محاميته وطالب من خلالها بتعويض مادي وصل إلى 10 ملايين ليرة تركية (نحو مليوني دولار) وحضانة طفليه، حيث قامت برفع قضية طلاق من طرفها طالبت فيها بتعويضات مادية ضعف المبلغ الذي طلبه أي 20 مليون ليرة تركية بالإضافة إلى نفقة للأطفال بقيمة 60 ألف ليرة تركية.

وأوضحت سيدة المجتمع ناغيهان من خلال دعواها بأنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من قبل نجاتي، ووصفت بداية حياتهما الزوجية بـ"العسل" والذي انقلب بعد فترة وتحول إلى كابوس.

وأضافت أنها تعرضت للتهديد من قبل زوجها الفنان التركي والذي قال لها "سأعاملك مثل مراد علمدار" وهي الشخصية العنيفة التي قدمها في مسلسل "وادي الذئاب".

والجدير بالذكر أن محامية النجم التركي نجاتي شاشماز كانت تقدمت بدعوى طلاق من زوجته ناغيهان بعد زواج استمر 7 سنوات وأثمر عن طفلين، وذلك بعد محاولات كبيرة من نجاتي لحل الخلافات بينهما دون جدوى، وطالب الفنان التركي بالدعوى بتعويض مادي بقيمة 5 ملايين ليرة تركية، وتعويض معنوي بقيمة 5 ملايين ليرة تركية، كما وطالب بحظر سفر طفليه وحضانتهما.