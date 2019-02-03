أصالة تختار أغنية باسمٍ سبقها إليه مجد القاسم!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة أصالة نصري عن اختيارها لأغنية "نكتة بايخة" لتكون ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه قريباً بسوق الألبومات. علماً بأن اسم الأغنية نفسه قد استخدمه الفنان مجد القاسم لأغنية طرحها في ألبومه الأخير! وكتبت عبر حسابها الخاص على "تويتر": "فيه أغنيه بألبومي القادم إسمها (نكته بايخه) لحّنها الرهيب والله رهيب (إيهاب عبد الواحد) وكتبها الموهوب الكبير (عبدالحميد الحباك) ووّزعها بقى الّلي ماله طبيعي ولا منطقي (فهد) وأنا فيها تحدّيتني وفاجأتني وبعتقد عجبتني #أصالة قريباً".

وأضافت "وكمان مرّه الّلي كتب (نكته بايخه) الشاعر الشّاطر والحسّاس (عبد الحميد حبّاك) ، وبعتذر منّه وهي أنا صلّحت وقولوله مايزعل منّي".



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