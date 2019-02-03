نجمات الفن يُقدّمن التعازي لنهال عنبر في وفاة والدها

تلقت الفنانة نهال عنبر مجموعة من الاتصالات من زميلاتها الفنانات وذلك لتعزيتها في وفاة والدها الذي توفى بعد معاناة مع المرض ومن الفنانات اللاتي أتصلن بها دلال عبد العزيز ونيللي كريم وريهام عبد الغفور ومي عز الدين ورجاء الجداوي.
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