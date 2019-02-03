 وفاء عامر تؤكّد سعادتها بالعمل مع ياسمين صبري 

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها للانضمام إلى أسرة مسلسل "حكايتي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، مؤكّدة أن دورها في العمل جديد ومختلف .

في تصريح خاص

وقالت وفاء لـ"لايف ستايل" :دائما أنتظر الدور والعمل الذي يناسب مشواري الفني، وعندما قرأت سيناريو مسلسل "حكايتي" شعرت بقيمة العمل وقيمة الدور الذي سأقدمه، وتابعت: كما أنني سعيدة للغاية لمشاركة العبقري أحمد سمير فرج، والمؤلف الموهوب محمد عبد المعطي والرائعة ياسمين صبري.

"حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

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