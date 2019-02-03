شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت زوجة رامى عن حبه لثومة وسر خاتم ارتداه الشاعر حتى وفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الكثيرون عن قصة حب الشاعر أحمد رامى وكوكب الشرق أم كلثوم وكيف كان رامى يحبها ويكتب معظم الأشعار التى غنتها من وحى حبه لها رغم أنهما لم يتزوجا وتزوج الشاعر أحمد رامى من سيدة أخرى .

وأظهر مسلسل أم كلثوم الذى كتبه الأديب والكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن حب رامى لكوكب الشرق، وعن هذه العلاقة قالت الفنانة سميرة عبد العزيز أرملة محفوظ إن الكاتب الراحل لم يتطرق إلى أى شائعات أو معلومات غير موثقة عن حياة أم كلثوم.

وأوضحت عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قصة حب رامى لكوكب الشرق كانت معروفة ورغم ذلك لم يتطرق محفوظ صراحة لهذه المشاعر إلا أنه ظهر فى العديد من مشاهد المسلسل مدى حب رامى لأم كلثوم .

وكشفت سميرة عبد العزيز عما قالته زوجة رامى عن حبه لكوكب الشرق، قائلة: "التقينا أنا ومحفوظ عبد الرحمن بأسرة الشاعر أحمد رامى أكثر من مرة بعد عرض مسلسل أم كلثوم وتحدثت زوجته مع محفوظ ضاحكة وقالت: أنا عارفة أنت ماكتبتش صراحة عن حبه لأم كلثوم وإن الناس اتكلمت كتير عن حبه لها، طيب وإيه يعنى أنا كمان بحبها، وحتى لو أشاعوا إنه تزوجها ده أنا أفرح وأتشرف لما تكون ضرتى كوكب الشرق".

وأضافت عبد العزيز: توحيد ابن الشاعر أحمد رامى خلع من إيده خاتم وقال إن والده فضل لابسه لحد ما مات وإنه أخذه منه بعد موته وعليه أحرف اسم أم كلثوم باللغة الإنجليزية كانت كوكب الشرق أهدته لوالده فاحتفظ به ولم يخلعه من إصبعه حتى موته.