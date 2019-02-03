شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى بشر أبو طالب يحتفل بألبوم "الزنبقات السود" فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى والمطرب الأدرنى بشر أبو طالب للاحتفال بإطلاق ألبومه الأول "الزنبقات السود" عبر أولى حفلاته الغنائية فى القاهرة بعد غياب سنة عن آخر حفلاته المصرية، فى أحد مسارح جاردن سيتى، فى تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل.

وكشف بشر لـ الخليج 365 عن تحضيره لمفاجأة جمهوره المصرى بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "والله ونسينا"، مع تقديمه توليفة غنائية من ألبومه الغنائي الأول "الزنبقات السود" والذى يضم فى جعبته 9 أغنيات، وتأتى هذه الحفلة ضمن أولى محطات انطلاقته الموسيقية الجديدة لعام 2019.

عرف بشر في وسط الموسيقى المستقلة العربي بتأسيسه موقع "اعزف"، أول موقع عربي لتعليم الموسيقى بأنواعها عبر الإنترنت، بدأ مشواره الموسيقي في سن التاسعة عشرة عند انضمامه لفرقة "رم" وقدم أكثر من 40 حفلة فى 15 دولة حول العالم، حتى استقل مؤخرًا بمشروعه الخاص، ويفاجئ جمهوره كل فترة بأغنية منفردة جديدة، ومن أشهر أعماله "إلى القارئ" و"لست أدري".