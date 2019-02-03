شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل أم كلثوم.. محطات هامة فى حياة كوكب الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد، الذكرى الـ44 وفاة كوكب الشرق أم كلثوم الـ 44، والتى رحلت عن عالمنا فى 3 فبراير1975 عن عمر ناهز 77 عاما. وخلال الفيديو التالى يقدم "دوت مصر" محطات هامة فى حياة كوكب الشرق تهم كل عشاق سيدة الغناء العربى فى الوطن العربى بأكمله.

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