محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة "أ ش أ"
أحيت السفارة الفرنسية في القاهرة بكوكب الشرق أم كلثوم "الهرم الرابع" في الذكرى الـ44 لرحيلها عن عالمنا الموافق 3 فبراير عام 1975.
وكتبت السفارة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الأحد: "في ذكرى غيابها، منذ ما يقرب من نصف قرن، تظل أم كلثوم، هذا الهرم الرابع".
كما نشرت السفارة الفرنسية صورة لكوكب الشرق خلال الحفل الذي أحيته على مسرح الأولمبيا في باريس العام 1967.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الفرنسية في ذكرى رحيل أم كلثوم: "الهرم الرابع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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