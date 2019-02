ألفونسو كوارون "أفضل مخرج" بفعاليات جوائز "نقابة مخرجي أمريكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز "نقابة مخرجي أمريكا" في دورته الـ71 هذا العام، والمختصة بترشيح أبرز المخرجين للأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة طوال العام.

حضر الحفل نخبة من ألمع نجوم ونجمات وصناع السينما في هوليوود والعالم.

كان من أبرز مفاجآت الحفل فوز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون بجائزة "أفضل مخرج" عن فيلمه "Roma"، ليقترب كوراون خطوة أخرى من الأوسكار.

وفاز في الحفل، الذي تضمن 11 قائمة، المخرج جاك جيمسون بجائزة "أفضل مخرج لبرنامج أطفالي"، عن برنامجه "When You Wish Upon a Pickle". كما فاز بجائزة أفضل مخرج لمسلسل تليفزيوني كوميدي مسلسل "Barry".

وبقائمة الأفلام الوثائقية، فاز بجائزة "أفضل مخرج لفيلم وثائقي" تيم واردل، عن فيلمه الوثائقي "Three Identical Strangers".

كما فاز المخرج الحائز على جائزة الأوسكار آدم مكاي، بجائزة "أفضل مخرج لمسلسل درامي" عن مسلسله "Succession".

وبجائزة أفضل إخراج سينمائي في العام، فاز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون عن فيلمه "Roma"، على الرغم من منافسة عدد من ألمع المخرجين، منهم سبايك لي بـ"BlacKkKlansman"، وبيتر فاريللي بـ"Green Book".

وفاز بجائزة "أفضل إخراج لبرنامج واقعي"، راسل نورمان عن برنامجه "The Final Table"، وفاز بجائزة "أفضل إخراج لمنوعات"، لويس جي هورفيتز عن حفل توزيع جوائز الجرامي بشهر يناير من العام الماضي، أما عن جائزة أول إخراج سينمائي، ففاز بها الممثل والمخرج، بو بورنهام عن فيلمه "Eighth Grade".

وبجائزة "أفضل إخراج لمسلسل أو فيلم تليفزيوني محدود" فاز بها النجم الأمريكي بن ستيلر، عن مسلسله "Escape at Dannemora". كما فاز بجائزة "أفضل إخراج إعلاني" المخرج الأمريكي سبايك جونز عن إعلانه "Welcome Home".

يذكر أنه يبقى من المحافل السينمائية هذا العام حفل توزيع جوائز "بافتا" البريطانية المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 10 فبراير، وحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، والمقرر أن يقام يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري. ​