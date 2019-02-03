شاهد.. السفارة الفرنسية تحيي ذكرى رحيل كوكب الشرق

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أحيت السفارة الفرنسية بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، الذكرى الرابعة والاربعين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم .
وكتبت السفارة فى تغريدة : " في ذكرى غيابها، منذ ما يقرب من نصف قرن، تظل أم
كما نشرت السفارة الفرنسية صورة لكوكب الشرق خلال الحفل الذى احيته في مسرح الأوليمبيا في باريس في عام 1967.
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