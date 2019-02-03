شاهد.. السفارة الفرنسية تحيي ذكرى رحيل كوكب الشرق

كتب - أحمد أيوب:



أحيت السفارة الفرنسية بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، الذكرى الرابعة والاربعين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم .

وكتبت السفارة فى تغريدة : " في ذكرى غيابها، منذ ما يقرب من نصف قرن، تظل ⁧أم

كلثوم⁩، هذا الهرم الرابع⁩⁩".

كما نشرت السفارة الفرنسية صورة لكوكب الشرق خلال الحفل الذى احيته ‏في مسرح الأوليمبيا⁩ في ⁧باريس⁩ في عام 1967.