زيزي عادل تطرح أحدث أغانيها في عيد الحب

كتب - أحمد أيوب:

انتهت الفنانة زيزي عادل، من تسجيل أغنيتها الجديدة "عاملي معلم"، والمقرر أن تطرحها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع

احتفالات عيد الحب في منتصف شهر فبراير المقبل عبر قناتهاعلى "يوتيوب".

وتتعاون "زيزي" في أغنيتها الجديدة، مع الشاعر نادر صالح، والملحن أحمد البرازيلي، والموزعأكرم عادل.

يذكر أن آخر أغاني زيزي كانت "ضحكة مصطنعة" والتي قامت بتلحينها.

