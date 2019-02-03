تامر سري كتب - أحمد أيوب: طرح الفنان تامر سري، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، البرومو الدعائي لفيديو كليب "بنظلم بعض"وهو كلمات إبراهيم شتا، ألحان "معز علي"،توزيع "محمد عمار"، مونتاج وedit "أحمد نور"، فكرة وإخراج "تامر سري" ومفاجأة أول تجربة إخراجية وتعتبر عودة "محمد عمار"، مونتاج وedit "أحمد نور"، فكرة وإخراج "تامر سري" ومفاجأة أول تجربة إخراجية وتعتبر عودةلـ "تامر سري" بعد غياب. والفيديو كليب فكرة مختلفة وجديدة، وتم تصوير الكليب في دبي وبعض المشاهد في مصر، وشاركته في الكليب الفنانة "بسنت النبراوي" التي hشتهرت بكليب بسبوسة مع "أكرم حسني".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب دام لسنوات .. تامر سري يطرح برومو "بنظلم بعض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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