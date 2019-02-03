تعرف علي موعد حفلة "الكينج" محمد منير في عيد الحب

كتب - أحمد أيوب: يستعد المطرب محمد منير، لإحياء حفل غنائي كبير، بالقرية العالمية في دبي، وذلك في منتصف شهر فبراير الجاري بالتعاون مع شركة "روتانا". شهر فبراير الجاري بالتعاون مع شركة "روتانا". ومن المقرر أن يشدو منير خلال الحفل، بمجموعة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد، أبرزها "طاق طاقية"، و"لو باقي في عمري"، و"روح".

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