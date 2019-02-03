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نشرت الاعلامية اوبرا وينفري مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
مستمرة، حيث ظهرت بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها في الفيديو وهي بقمة سعادتها ترتدي ملابس النوم الى جانب أصدقائها.
ويبدو أن الاحتفالات بعيد ميلادها الـ65 لا تزال
يذكر أن الإعلامية أوبرا وينفري وجهت رسالة الى المخرجة نادين لبكي بعد مشاهدتها فيلم "كفر ناحوم" وأثنت على إخراجه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..اوبرا وينفري تواصل الاحتفال بعيد ميلادها بـ"بيجامة النوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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