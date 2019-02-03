باب الحارة قد لا يُعرض في رمضان المُقبل.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالرغم من تعاقد المنتج بسام الملا مع عدد من أبرز النجوم مثل سلوم حداد ومهيار خضور وصفاء سلطان ومحمد حداقي وسامر إسماعيل، للمشاركة بالجزء العاشر من مسلسل البيئة الشامي الشهير "باب الحارة"، إلا أن العمل قد لا يبصر النور في الموسم الرمضاني المقبل.

فلم يتم إصدار الحكم النهائي بعد في القضية العالقة بين شركة "قبنض" للمنتج بسام الملا وشركة "ميسلون فيلمز" وبذلك لا يمكن لأي شركة منهما بدء تصوير العمل دون إذن الأخرى.

وكشفت بعض المصادر أن بسام الملا قد يتجه لتصوير العمل خارج سوريا وتحديدًا في دبي أو تونس أو لبنان؛ وهو الأمر الذي قد يوقعه بمشاكل بعد عرض المسلسل، إلا أنه يضمن له التواجد في رمضان المقبل، لكن بسبب ضيق الوقت مع اقتراب شهر رمضان المُبارك قد يدفعه لاتخاذ قرار التأجيل إلى العام المقبل.

ذلك الأمر يشكل ضربة جديدة للعمل، وسيؤثر على نجاحه بعد انسحاب عدد كبير من نجومه مثل الفنان عباس النوري والفنان مصطفى الخاني الشهير بشخصية النمس، بالإضافة إلى انسحاب وائل شرف "العكيد معتز" في السابق وانسحاب مصطفى سعد الدين بديل شرف في الأجزاء الأخيرة.