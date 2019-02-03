إسم إبنة نانسي عجرم الثالثة يثير الجدل

أثار اسم طفلة نانسي عجرم الجديدة الجدل، حينث تم تداوله على أنه lea لكن مدير اعمال نانسي عجرم جيجي لامارا اكد للجميلة أن الإسم الصحيح لطفلة نانسي هو LYA ، لتكون نغمته مشابهة لاسمي شقيقتها ميلا وإيلا.
يذكر ان نانسي فضلت العودة الى منزلها مع الطفلة بعد.ساعات من انجابها، واكد لامارا ان الوالدة والمولودة بصحة جيدة، ولم يكشف عما اذا كانت قد سجلت اغنية لليا كما سبق وفعلت مع شقيقتيها من قبل.
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