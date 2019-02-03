شاهدوا الصورة الأولى لابنة نانسي عجرم الثالثة "ليا"

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على انستقرام، صورة لابنتها الجديدة ليا، ظهرت فيها قدما الصغيرة وعلقت عليها " هدية جديدة من الله وشعاع ضوء جديد دخل بيتنا ، جميلتي ليا، لا يمكنني الانتظار حتى نمشي سوياً رحلة حياتك ، أعدك ان أكون دائما بجانبك.الآن وانا أحضنك بين ذراعي هذه المشاعر تضاعفت".

الصورة حازت على إعجاب "فانز" نانسي الذين تمنوا التوفيق لها، ودوام الصحة والعافية لطفلتها الثالثة.

يذكر ان اسم المولودة الجديد اثار الجدل، اذ اعتقد كثيرون ان نانسي اطلقت على مولودتها اسم Lea لتوضح في منشورها ان اسم الطفلة Lyia

يبقى ان نذكر ان نانسي عادت مع طفلتها الى المنزل والوالدة والمولودة بصحة جيدة.