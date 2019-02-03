شكرا لقرائتكم خبر عن أول مهرجان للمناطيد في السعودية ينافس بقوة مناطيد “كبادوكيا” التركية والان مع التفاصيل
وانطلق مهرجان المناطيد، الجمعة الماضية، في المنطقة التاريخية والجبلية لمدينة العلا شمال السعودية، كجزء من مهرجان “شتاء طنطورة” الذي يضم فعاليات فنية وترفيهية وثقافية ورياضية متنوعة شارك فيها نجوم وفنانون عالميون.
وجذب المهرجان عددًا كبيرًا من عشاق الطيران بالمناطيد، مستفيدين من توقيت الانطلاق الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع، ومن الأسعار المنخفضة لتذاكر التحليق بالمنطاد، والتي تبلغ 70 ريالًا فقط ( نحو 18 دولارًا).
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